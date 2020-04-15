Simav'da 21 kişiye idari para cezası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiyle, iş yeri açma yasağına muhalefet 4 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Korona virüs Covid19 ile mücadele ve önlemler kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kronik hastalığı olanlar ile 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğanlar emir gereği sokağa çıkmamalı. Bu güne kadar yapılan denetimlerde personelimiz tarafından uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiyle geçici süre işyeri kapanmasına muhalefet eden 4 vatandaşa idari para cezası uyguladık” dedi.

Kaymakam Halim, ilçe genelinde sokağa çıkamayan vatandaşlar ile muhtaç ailelerin gereksinimlerinin görevli ekipler tarafından evinde karşılandığını, 69 aileye evinde sıcak yemek dağıtımı yapıldığını, ilçe merkezi, köy ve beldelerde özel temizlik çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.