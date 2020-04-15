Müdür Hasan Başyiğit, ilkokul inşaatında incelemelerde bulundu

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Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yeni inşa edilen Şehitler İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yeni inşa edilen Şehitler İlkokulu'ndaki incelemelerine Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar’da eşlik etti.

Büyük bölümü tamamlanan Şehitler İlkokulu binasının eğitim ve öğretim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başyiğit, “ Okul binalarımızın öğrencilerimizin neşeli sesleriyle yankılandığı güzel günlere en kısa sürede kavuşacağız inşallah” dedi.

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