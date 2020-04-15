Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kuruçay yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Şener, 43 PK 459 plakalı motosiklet sürücüsü önünde bulunan Cengiz Akpınar idaresindeki 43 UE 514 plakalı otomoble arkadan çarptı.

Yaralı motosiklet sürücüsü Ramazan Şener, olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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