Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs Covid19 salgını ve ilçemize bağlı Yüylük köyümüzün karantina altına alınmasından dolayı, ilçemiz Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Perşembe günü kurulan ilçe pazarımız ikinci bir karara kadar kapatılmıştır'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.