Başkan Sebahattin Ceyhun: "Hastane inşaatımız hızla ilerliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Hastane inşaatımız hızla ilerliyor"

İHA

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmaları inceleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Herhangi bir problemimiz yok. Bunu manipüle etmek isteyenler olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. İnşaat çok hızlı ilerlemiş durumda ve ilerlemesi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlanacaktır" dedi.

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Hastane inşaatımız hızla ilerliyor"

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmaları inceleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Herhangi bir problemimiz yok. Bunu manipüle etmek isteyenler olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. İnşaat çok hızlı ilerlemiş durumda ve ilerlemesi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlanacaktır" dedi.
Şehir Hastanesi ile ilgili tüm teknik problemlerin aşıldığını kaydeden Ceyhun, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
İnşaatın 350 işçi ile hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Ceyhun, "Biz AK Parti İl yönetimi olarak şantiyeyi ziyaret edip, çalışmaları yerinde görmek istedik. Çünkü vatandaşlarımız şehir hastanesi ile ilgili gelişmeler neler? Başladı mı? Yürüyor mu? merak ediyorlar. Bizde hem bunu yerinde görmek, denetlemek, hem de aynı zamanda vatandaşlarımıza bir göstermek istedik. Bildiğimiz gibi Korona virüs pandemi krizinden geçiyoruz. Bu süreç içerisinde tabi ki burada alınan tedbirlerden biz çok memnun olduk. Gerçekten tüm tedbirlere uyuluyor. İşçilerin çalışma mesafeleri korunuyor. Bunlara rağmen yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Şantiyeyi dolaştık güzel bir çalışma var, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda 300’e yakın işçi şantiye çalışmaya devam ediyor. Bu sayı daha da artacak. 50’ye yakın işçi de Yoncalı’daki Fizik Tedavi Hastanesinde çalışmalara devam etmektedir. Bildiğiniz gibi burası yaklaşık 141 bin metrekare gibi çok büyük bir inşaat alanı. Tabi 38 bin metrekare ilave Yoncalı’daki Fizik Tedavi Hastanemizin bir inşaat alanı var. Toplamda 179 bin metrekarelik bir inşaat alanımız var ve her alanında çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Şükürler olsun çok hızlı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum. Bir süre vermek pandemi döneminde imkansız ama inşallah bu senenin sonuna doğru belki Yoncalı’daki Fizik Tedavi Hastanesinin tamamlanmasına ilişkin adımlar gerçekleştirilebilir. Yine buranın önümüzdeki senin sonuna doğru tamamen biteceğini düşünüyorum. Dediğim gibi sonuçta karşımıza pandemi de olduğu gibi karşımıza müzmin sebepler çıkabiliyor. İnşallah yakın zamanda bu pandemi krizi atlatılarak buradaki çalışmaların hızı daha da artarak en kısa sürede bu inşaatın tamamlanacağını düşünüyorum. İnsanlarımız bazen yanlış bilgilendiriliyor. Bunlara istinaden de bu yanlış bilgi bazen sosyal medya aracılığıyla da çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Bunların önlenmesi adına biz yeterli bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz, ama bazen bunda yetersiz kaldığımız olabiliyor. Buradaki arazi çalışması zor bir alan, bununla ilgili bazı teknik problemler olmuştu, bu teknik problemlerin aşılması esnasında milletvekillerimizle birlikte biz tüm teşkilat olarak bir şekilde çözülmesi yönünde adımlar attık. Herhangi bir problem kalmamıştı. Sonra biliyorsunuz kış süreci başladı. Kış sürecinde yağışlar yüzünden mecburen çalışma yapılamamıştı. Sonrasında tam ciddi ciddi manada ful kapasite çalışma durumuna geçildiği anda çok malumunuz olduğu üzere bu Korona virüs pandemi süreci başladı. Yine de burada alınabilecek tüm tedbirler alınmış durumda ve bu salgın durumuna rağmen gerçekten yapılabilecek her çalışma yapılıyor. Biz çok memnunuz. Herhangi bir problemimiz yok. Bunu manipüle etmek isteyenler olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. İnşaat çok hızlı ilerlemiş durumda ve ilerlemesi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlanacaktır" diye konuştu.

"Tüm tedbirler alınmış"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, ”Pandemi sürecinin de devrede olması hasediyle inşaatı genel olarak görüp kontrol etmek istedik. Bu süreçle alakalı değişik söylemler vardı. Hem bunları aydınlatma anlamında hastane ziyaretimiz oldu. İl Başkanımızın da belirttiği gibi şu an inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu süreçten memnunuz aynı şekilde içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyeti içinde tedbirlerinde alındığını gördük" şeklinde konuştu.

"2021'in sonunda işletmeye açılacak"

İnşaat mühendisi Remzi Karayiğit, ”İl Başkanımızda açıkladı, milletimize verdiğimiz sözü tutmak için Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı bu dönemde inşaat çalışmalarına son sürat devam etmekteyiz. Şu anda burada ve diğer hastane şantiyemizde 300 işçimizle şehir hastanesi için verdiğimiz sözü tutma adına çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yoncalı’daki Fizik Tedavi Hastanesini yıl sonu tamamlamayı planlıyoruz, genel hastaneyi ise 2021 yılının sonunda işletmeye açacak şekle getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ceyhun ve beraberindeki partililer incelemenin ardından işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ...
Başkan Alim Işık: "Kütahya, Korona virüsü en az hasarla atlatacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Kütahya, Korona virüsü en az ...
Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ...
Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya cezaevinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Kütahya cezaevinden tahliyeler başladı
Hisarcık’ta pancar ekim işlemleri tamamlandı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta pancar ekim işlemleri tamamlandı
Müdür Hasan Başyiğit, ilkokul inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Hasan Başyiğit, ilkokul inşaatında ...
Rektör Beydemir’den Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Beydemir’den Rektör Uysal’a ziyaret
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor 350 işçi, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı maske ve eldiven kullanarak çalışıyor 2022 yılında tamamlanması öngörülen hastane inşaatının, bodrum ve birinci katları tamamlandı
YEREL HABERLER Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ...
Simav'da 21 kişiye idari para cezası
YEREL HABERLER Simav'da 21 kişiye idari para cezası
Dumlupınar'da tüm bahçe park ve kaldırımlar ilaçlandı
YEREL HABERLER Dumlupınar'da tüm bahçe park ve kaldırımlar ilaçlandı
Emet sokakları çiçek bahçesi olacak
YEREL HABERLER Emet sokakları çiçek bahçesi olacak
Hastaneden maske kullanım uyarısı
YEREL HABERLER Hastaneden maske kullanım uyarısı
Uygulama noktasına gelen yavru köpeklere polisler sahip çıktı
YEREL HABERLER Uygulama noktasına gelen yavru köpeklere polisler ...
Başkanlar pazarcı esnafları için bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkanlar pazarcı esnafları için bir araya geldi
Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor
YEREL HABERLER Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor
Kütahya Tavşanlı'da 50 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kütahya Tavşanlı'da 50 kişi karantinaya alındı
Sınıf öğretmeni halattan dekorasyon malzemeleri imal ediyor
YEREL HABERLER Sınıf öğretmeni halattan dekorasyon malzemeleri imal ...
Türkiye Gazetesi dağıtıcıları abonelerinin hizmetinde
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi dağıtıcıları abonelerinin hizmetinde
Tavşanlı’da aynı anda iki yerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Tavşanlı’da aynı anda iki yerde çıkan yangın kısa ...
Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü faaliyetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü faaliyetlerine devam ...
Tavşanlı'da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Tavşanlı'da uyuşturucuya geçit yok
Gediz’den Uşak’a geçişleri önlemek için köy yolları kapatıldı
YEREL HABERLER Gediz’den Uşak’a geçişleri önlemek için köy yolları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X