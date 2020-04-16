Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Kütahya'nın Emet ilçesinde cenaze namazlarında Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri çok sıkı tedbirler uyguluyor.

Cenaze namazına katılımda vefat eden kişilerin yakınlarının alınmasına ağırlık verilirleken, bu kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metre olmasına büyük önem veriliyor. Emet'li vatandaşlar yapılan bu uygulamaya istinasız uyarken, Korona virüs Covid19 salgını tedibirleri kapsamında Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri ve Emet Müfütülüğü tarafından bu kuralın istisnasız uygulatılacağı bildirildi.

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