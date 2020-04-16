DPÜ Emet Meslek Yüksekolu'nda görev değişikliği

Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 yıldır Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Uğur Saylan, vazifesini Öğretim Görevlisi Vedat Bakır'a devretti.

Müdürlük makamında, Korona virüs Covid19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda personelin katıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törenle müdürlük görevini devralan Öğretim Görevlisi Vedat Bakır, ''Öncelikle şahsıma Emet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü gibi önemli bir göreve layık gören Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal’a teşekkür ediyorum. Görev değişimi bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı daha ileri taşımanın temel bir görev olduğunu ve ekip ruhunun önemini biliyoruz. Bizler proje tabanlı çalışmaların yürüteceğiz, Avrupa Birliği Projeleri, Zafer Kalkınma Ajansı Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri ve diğer yerel kamu kurum ve kuruluşların da desteğini alarak mevcut bölümlerin kalitesini bir adım ileri taşımak için bütün gücümüzle çalışacağız. Bunun yanında bölge halkı ve diğer paydaşlarla iyi düzeyde iletişim ve işbirliği içinde olacağız'' dedi.

Öğretim görevlisi Vedat Bakır, Dr. Öğretim Üyesi Uğur Saylan’a el yapımı çini tabak hediye ederek yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Saylan, Bakır’a yeni görevinde başarılar diledi.

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