Hisarcık’ta çiçek açan lalelerin doyumsuz güzelliği

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde baharın gelişiyle çiçek açan laleler doyumsuz güzellik sunuyor.

Belediyenin ilçe girişindeki TOKİ kavşağına 3 yıl önce dikimini gerçekleştirdiği Osmanlı'da bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün yere sahip lalelerin sarıçiçek açmış göz alıcı güzelliği herkesin ilgisini çekiyor.

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