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Çavdarhisar'da ilçe pazarı haftada 2 gün

İHA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde haftada bir gün kurulan ilçe sebze pazarının Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında haftada 2 gün kurulacğı bildirildi.

Çavdarhisar'da ilçe pazarı haftada 2 gün

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde haftada bir gün kurulan ilçe sebze pazarının Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında haftada 2 gün kurulacğı bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Haftada bir gün çarşamba günleri olan ilçe sebze pazarımızda yoğunluk olmaması için, ilçemizde cumartesi günleride pazar kurulması kararı alındı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, bu uygulama pandemi bitene kadar devam edecek'' diye konuştu.

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