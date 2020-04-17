(Özel) Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor Korona virüs (Covit -19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalışan Burak Kaya; "Normal günlerimizde ağabeyim birlikte tost satışı yaparken bugünlerde yaklaşık yarım asırlık otomobil ve motosikletleri revize ederek trafiğe çıktıkları ilk gündeki haline getiriyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor Korona virüs (Covit -19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalışan Burak Kaya; "Normal günlerimizde ağabeyim birlikte tost satışı yaparken bugünlerde yaklaşık yarım asırlık otomobil ve motosikletleri revize ederek trafiğe çıktıkları ilk gündeki haline getiriyoruz"

İHA

(Özel) Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor Korona virüs (Covit -19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalışan Burak Kaya; "Normal günlerimizde ağabeyim birlikte tost satışı yaparken bugünlerde yaklaşık yarım asırlık otomobil ve motosikletleri revize ederek trafiğe çıktıkları ilk gündeki haline getiriyoruz"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eski otomobil ve motosikletleri revizyon yapan Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor.
Burak Kaya, ağabeyi Osman Kaya ile birlikte, yaklaşık yarım asırlık otomobil ve motosikletleri revize ederek, onları orijinal parçaları ile trafiğe çıktıkları ilk gündeki haline getiriyor. Dünyanın yaşadığı Korona virüs (Covit 19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kaya "Normal günlerimizde ağabeyim Osman Kaya ile birlikte tost satışı yapıyoruz. Bugünlerde ise yani Korona Virüs'ün dünyaya yayıldığı bu günlerde ise evimizin altında otomobil ve motosikletlerde revize çalışması yapıyoruz. İtalyan markası Fiam Johnny panther 3 tekerlekli otomobilin orijinal parçalarını bulmak zor elbette. Türkiye'de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok. Tüm motor aksamının bakım ve onarımlarını Tavşanlılı ustalarımız ile yaparak üzerindeki parçaları orijinal olarak İtalya'dan getirttik. Fiber kaplama benzin yakıtlı olan aracımız, 4 ileri ve 4 takviyeli olarak geri vites bulunmaktadır. Aracımızın plakası dekor olarak takıldı, BY olması ise bizim markamız ve bu araç ile çalışır durumda olmasına rağmen trafiğe açık alana çıkarmıyoruz. Emek verdiğimiz bu tür araçları koleksiyon amacıyla yapıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Define çukuruna düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Define çukuruna düşen inek kurtarıldı
Ak Parti Simav Teşkilatı’ndan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
YEREL HABERLER Ak Parti Simav Teşkilatı’ndan ‘Milli Dayanışma ...
Üreticiye ücretsiz yonca tohumu desteği
YEREL HABERLER Üreticiye ücretsiz yonca tohumu desteği
Altıntaş'ta okullar yeniden dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta okullar yeniden dezenfekte edildi
İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor adreslerine yardımlar bırakılıyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor adreslerine ...
Altıntaş Kapalı Spor Salonu yenileniyor
YEREL HABERLER Altıntaş Kapalı Spor Salonu yenileniyor
Kitap okuma kampanyasında 5 milyon sayfayı geçtiler
YEREL HABERLER Kitap okuma kampanyasında 5 milyon sayfayı geçtiler
Çavdarhisar'da ilçe pazarı haftada 2 gün
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da ilçe pazarı haftada 2 gün
Altıntaş'ta tekstil fabrikasının kapasitesi arttırılıyor
YEREL HABERLER Altıntaş'ta tekstil fabrikasının kapasitesi ...
Hisarcık’ta bitkisel antibiyotik madımak otu tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta bitkisel antibiyotik madımak otu ...
Hisarcık’ta çiçek açan lalelerin doyumsuz güzelliği
YEREL HABERLER Hisarcık’ta çiçek açan lalelerin doyumsuz güzelliği
(Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor Yıl başında üretimleri duran santrallere son teknoloji DRY FGD baca gazı arıtma sistemleri kuruldu
YEREL HABERLER (Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri ...
Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 487 bin 954
YEREL HABERLER Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 487 bin 954
Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı
DPÜ Emet Meslek Yüksekolu'nda görev değişikliği
YEREL HABERLER DPÜ Emet Meslek Yüksekolu'nda görev değişikliği
Simav’ın halk pazarının yeri değişti
YEREL HABERLER Simav’ın halk pazarının yeri değişti
Şifa kaynağı 'Sumak' yok satıyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı 'Sumak' yok satıyor
Cenaze namazlarında sosyal mesafe
YEREL HABERLER Cenaze namazlarında sosyal mesafe
Başkan Tosun: "Çini, seramik ve porselen sektörü mücbir sebep kapsamına alınmalı"
YEREL HABERLER Başkan Tosun: "Çini, seramik ve porselen sektörü ...
Şüpheliler üzerinde esrar ele geçirildi Sosyal mesafeye uyma emrine muhalefetten aynı araçta bulunan 2 kişiye 6 bin 300 TL idari yaptırım cezası da uygulandı
YEREL HABERLER Şüpheliler üzerinde esrar ele geçirildi Sosyal ...
Kütahya'da kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 liralık 'Sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kütahya'da kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 ...
Kütahya'da bin 400 kişiye seyahat izin belgesi verildi
YEREL HABERLER Kütahya'da bin 400 kişiye seyahat izin belgesi ...
İntihar eden kişide covid 19 tespit edilince karantinaya alınanların testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER İntihar eden kişide covid 19 tespit edilince ...
Gediz’de oto teyp hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Gediz’de oto teyp hırsızları yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X