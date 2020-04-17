Polis ve itfaiyeye saldıran 3 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da alkol alıp yangın çıkaran, alevlere müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleriyle polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren 3 şüpheliye ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira idari para cezası uygulandı.<br>Bölcek Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta oturan İ.Ş., H.İ. ve M.B., gece içlerinden birinin evinin bahçesinde alkol alırken ısınmak için ateş yaktı. Bu sırada alevler, evin duvarına sıçradı, küçük çaplı yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İ.Ş, H.İ. ve M.B., yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine saldırdı. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de saldıran 3 şüpheli, çıkan arbedenin ardından gözaltına alındı.<br>Şüphelilerden aşırı alkollü olduğu belirtilen ve baygınlık geçiren birine ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.<br>SOSYAL MESAFE CEZASI<br>Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza kesildi. Görevli memurlara mukavemet ettikleri iddiasıyla şüphelilerin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-17 14:29:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.