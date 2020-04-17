Kütahya nüfusunun yüzde 21'i çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılsonu itibarıyla, Kütahya nüfusu 529 bin 257 kişi iken bunun 122 bin 953'ünü çocuklar oluşturuyor.

TUİK verilerine göre, Kütahya'da yaşayan çocukların 31 bin 769'u 04 yaş, 34 bin 362'si 59 yaş, 35 bin 370'i 1014 yaş, 21 bin 422'si de 15 17 yaş gurubunda. Türkiye genelinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 27,5 iken Kütahya'da bu oran yüzde 21.2. Kütahya genelinde geçen yıl 1617 yaş gurubunda 64 kız çocuğu evlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2019 yılında Kütahya genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 45, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 58 oldu.

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