Kütahya´da definecilerin açtığı çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´da, definecilerin açtığı kaçak kazı çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Tavşanlı ilçesi Ayvalı köyü Sorkun Mahallesi´nde Ali İhsan Kartal'a ait büyükbaş hayvan, daha önceden define bulmak için kazılmış olan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, çevredekilerin yardımıyla ineği çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından ineği bulunduğu çukurdan kurtarıp, sahibine teslim etti. İneğin sahibi Kartal, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN<br>2020-04-17 16:38:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.