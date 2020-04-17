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(Görüntülü) Aile boyu ?uyuşturucu? gözaltısı

DHA

KÜTAHYA?da polis ekiplerince evlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kadın E.D.?nin yanı sıra kızı ve oğlu düzenlenen baskında gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstiklal Mahallesinde yaşayan anne E.D., kızı F.D. ve oğlu N.D.?nin evde sentetik uyuşturucu maddesi bonzai satışı yaptığını tespit ederek takibe aldı. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan Narkotik ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında E.D.?nin evinde uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında ?kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma? suçundan...

(Görüntülü) Aile boyu ?uyuşturucu? gözaltısı

KÜTAHYA?da polis ekiplerince evlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kadın E.D.?nin yanı sıra kızı ve oğlu düzenlenen baskında gözaltına alındı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstiklal Mahallesinde yaşayan anne E.D., kızı F.D. ve oğlu N.D.?nin evde sentetik uyuşturucu maddesi bonzai satışı yaptığını tespit ederek takibe aldı. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan Narkotik ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında E.D.?nin evinde uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında ?kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma? suçundan soruşturma başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.D., kızı F.D. ve oğlu N.D., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü?ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya <br>2020-04-17 18:10:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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