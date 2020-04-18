AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Belediye Başkanı Alim Işık'a iadeyi ziyarette bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti heyetine nezaketlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Korana virüs (Covit19) süreci değerlendirildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.