Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Kütahya'nın Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, zirai mücadele ilaçlarının boş ambalajlarını tarla kenarlarına ya da çeşme başlarına atan üreticileri uyardı.

Başkan Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''Çiftçimiz ilaç kutularını bilinçsizce çevreye atarak doğaya zarar vermektedir. Bu kutulardaki ilaç kalıntıları suya ve toprağa karışarak bölgede yaşayan canlıların hasta olmasına ve toplu olarak hayatlarını kaybetmesine neden olmaktadır. Bunun için yapılması gerekenler bellidir. Zirai mücadele ilaçlarının boş ambalajlarını tarla kenarlarına ya da çeşme başlarına atmayarak doğayı ve çevreyi koruyunuz. Uygulama sırasında boşalan ilaç ambalajlarını üç kez temiz su ile çalkalayarak temizleyiniz. Çalkalama suyunu ilaçlama makinesinin deposuna boşaltınız. Temizlenmiş boş ilaç ambalajlarını ayrı bir torbada veya kutuda muhafaza ediniz. Biriktirdiğiniz üçlü yıkamaya tabi tutulmuş boş ilaç ambalajlarını bakanlık tarafından belirli yerlere yerleştirilmiş olan toplama konteynırlarına ya da ilgili toplayıcı kurumlara götürerek teslim ediniz. Üçlü yıkama yapılarak temizlenen ilaç ambalajları tehlikeli atık sayılmadığından geri dönüşümleri yapılabilmektedir. Bu işlemi yaparak milli ekonomiye katkı sağlayınız'' diye konuştu.

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