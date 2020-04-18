Müdür Başyiğit, maske üretim çalışmalarını inceledi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi'ndeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Müdür Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek burada gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen maske üretimi çalışmalarını inceledi. Ziyarette Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik de yer aldı. Başyiğit, projede gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler başta olmak üzere emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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