Simav’da hayvan sağlığı çalışmaları

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvan sağlığı faaliyetlerinin Korona virüs Covid19 önlemleri altında devam ettiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genelge ve emirleri doğrultusunda, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, veteriner sağlık ekipleri tarafından ilçe kırsalında aşılama ve küpeleme çalışmaları yapıyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, ilçe genelinde 40 bin adet büyükbaş, 80 bin adet küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade etti. Tokdemir, “İlçemizde bu günlerde büyükbaş hayvanlara yönelik şap, çiçek ve brucella aşılaması ile küpeleme çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizdeki Covid19 salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle hayvan sağlığı için aşılama çalışmalarımız kız kazandı. Vatandaşlarımızın salgın hastalığa karşı evlerinde kalmaları gereken bu dönemde, çiftçilerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları olarak tüketicilerimiz için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.