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Başkan Doğan: "İlçemizde sağlıklı yarınlar için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz"

İHA

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında duyarlılığı arttırmak için belediye hizmet binası girişine el dezenfekte standı yerleştirdi.

Başkan Doğan: "İlçemizde sağlıklı yarınlar için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz"

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında duyarlılığı arttırmak için belediye hizmet binası girişine el dezenfekte standı yerleştirdi.
Başkan Hüseyin Doğan, Belediye Başkanlığı olarak hizmet binamızın girişine el dezenfekte standı yerleştirip belediyeye işleri için gelen vatandaşların kullanımına sunduklarını söyledi.
Başkan Doğan, ''İlçemizde sağlıklı yarınlar için her türlü tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vatndaşlarımızın evde kalmaları ve kurallara uymaları en büyük ricamız. İnşallah en kısa sürede bu pandemiyi atlatıp ülke olarak daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız'' dedi.

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