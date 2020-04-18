Hisarcık’ta beton direğin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel sefer yapacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de atıl durumdaki beton elektrik direğinin altında kalan 79 yaşındaki Mustafa Adın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy’de oturan 3 çocuk babası Mustafa Adın, Dereköy ve Şeyhler köyleri arasındaki Kuruçay mevkiinde elektrik hatlarının yenilenmesi sonucu atıl durumda bulunan beton elektrik direkleri kırarak içindeki hurda demirleri toplamaya çalışırken, yuvarlanan direğin altında kalarak hayatını kaybetti. Mustafa Adın’ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu Köy Muhtarı Tayfun Bütün’e bildirdi. Köy Muhtarı kaza mahalline geldiğinde şahsı beton direğin altında hareketsiz halde buldu. İş makinesiyle çıkartılan Mustafa Adın’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.