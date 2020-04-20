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Köylüler kaplıca suyuyla sokakları yıkıyorlar

İHA

Köylüler kaplıca suyuyla sokakları yıkıyorlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç Köyünde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında köylüler tankere doldurdukları 51 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyuyla sokakları yıkıyorlar.
Köy içindeki sokakların otlarının temizlenmesi, süpürülmesi ve yıkanması çalışmaları Köy Muhtarı Ömer Altın nezaretinde sürdürüldü.
Muhtar Ömer Altın, yaptığı açıklamada; “ Korona virüs tedbirleri çerçevesinde halkımıza daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla başlattığımız temizlik çalışmalarında köy gençleri ve cami imamı ile birlikte sokakları ot ve çöplerden temizledikten sonra 3 tonluk tankere yangın vanalarından doldurduğumuz 51 derece sıcaklıktaki şifalı suyla yıkama işlemi yapıyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada Korona virüs salgınının bir an önce durmasını istiyoruz ” dedi.
1970 Gediz Depremi’nden sonra Koca Kuzu mevkiinde üç ayrı kaynak halinde ortaya çıkan 51 derece sıcaklıktaki şifalı sıcak suların 50 yıldan beri büyük bir bölümünün boşa aktığını belirten Muhtar Altın, “ Yaptırdığımız tahlil sonucuna göre, şifalı sıcak sular içme kürü olarak kullanıldığında mide, barsak, karaciğer ve safra kesesinin kronik hastalıkları ile fonksiyonel yetersizliklerine, ayrıca kompanse diabet ve gut hastalıklarına, lokal banyo uygulamalarında ise kronik romatizmal hastalıklar, nevralji, nevrit, sinir sistemi hastalıkları ve sekelleri ile şişmanlık, gut gibi metabolizma hastalıklarına iyi geldiği tespit edildi. Bizlerde boşa akan şifalı sıcak suları değerlendirmek adına evlerimizde şebeke suyu kullanıyoruz. Ayrıca olası yangınlarda ilk müdahaleyi yangın vanalarından doldurduğumuz sıcak su tankeri ile yapıyoruz. Yetkililerden 50 yıldır boşa akıp giden suların termal tesis yapılarak ve seracılık projesi uygulanarak değerlendirilmesini istiyoruz. Köyümüzde yeterli sıcak suyumuz var. Yöremize gelecek yatırımcılara muhtarlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız ” diye konuştu.

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