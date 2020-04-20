Gölcük piknik alanında temizlik

Kütahya’nın Simav Belediyesi tarafından, Gölcük Yaylası'ndaki piknik alanlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Simav Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle dikenli bitkiler başta olmak üzere genel temizlik yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, piknik alanlarındaki kısıtlamaların kaldıracağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, piknik alanlarının kapalı olması sebebiyle Gölcük yaylasındaki piknik alanında genel temizlik ve bakım çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Sizler evinizde kalın, bu zor günleri birlikte aşacağız. Piknik yapacağımız, çocuklarımızın gönüllerince oyunlar oynayacağı günler için sabırlı olmamız gerekiyor. Öncelikle, Kovid19 tedbirleri için belirtilen kurallara uyup, dua edelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.