Şehidin hayalini babası gerçekleştirdi ’Zeytin Dalı Harekatı’nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit Kütahyalı Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel’in köyünde hayata geçirmek istediği üretim projesini babası gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2 yıl önce Afrin’de düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit Kütahyalı Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel’in köyünde hayata geçirmek istediği üretim projesini babası gerçekleştirdi.

Şehidin babası İbrahim Temel, merhum evladının hayaline gerçekleştirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü’ne proje sundu. Kurumun yaptığı değerlendirme sonucu Temel’in 88 bin TL’lik projesi kabul edildi.

Projesinin imza töreninde konuşan TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar, "İbrahim Temel, kurumumuza gelip projesini anlattı. Bir de kendisine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Bu sırada kendisi şehit babası olduğundan hiç bahsetmedi. Daha sonra şehidimizin babası olduğunu öğrendik. Şehidimizin babası olduğunu öğrendiğimizde bunu hiç ön plana çıkarmamış olması sizlerde ayrı bir duygu oluşturdu. Şehidimizin de hayali olan projenin yüzde 55’i (48 bin TL) hibedir. Gönül isterdi ki projenin tamamını hibe olarak verelim, ama bu mümkün olmadı. Şehidimizin hayalinin gerçekleşecek olması bizlere ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Baba İbrahim Temel, "Ben bir oğlumu şehit verdim. Sanki bin oğlum olmuş gibi tüm herkes yanımızda. Oğlum yıllık iznini yaz aylarında alarak çiftçilik yapardı. Bu proje ile oğlumun üretim hayali gerçekleştirmiş oluyoruz. Genişler köyünde gerçekleştireceğimiz projemizin hazırlanmasında büyük bir emeği olan Ziraat Mühendisi Ayşe Altay ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, 27 Mart 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış ile birlikte şehit olmuştu.

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