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Muhtarlardan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin ve dernek üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 14 bin 860 TL bağışta bulundu.

Muhtarlardan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin ve dernek üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına 14 bin 860 TL bağışta bulundu.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim “Tüm dünyayı sarsan Korona virüs Covid19 ile mücadele önlemleri kapsamında, toplumsal dayanışma duygusunu arttırmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla, Simav Muhtarlar Derneği gönüllülük esasına dayalı olarak toplanan 14 bin 860 TL tutarındaki maddi bağışı Kaymakamlık Makamı’na sundu. Kampanyaya destek için bir kamu bankasına yatırıldı” dedi.

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