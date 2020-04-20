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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Toraman: "Yol medeniyettir"

İHA

Vali Toraman: "Yol medeniyettir"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol genişletme, onarım ve standart yükseltme çalışmalarını yerinde inceledi.
Kütahya İl Özel İdaresi, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yol bakım, onarım, altyapı güçlendirme ve sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi.
Vali Ömer Toraman, Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi Seydiköy yolunda devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyip, son durum hakkında bilgiler aldı.
7,7 km. uzunluğundaki Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi Seydiköy yolunun 1 milyon 78 bin TL'ye mal olduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, yolun Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.İncelemede Vali Toraman'a İl Genel Meclisi Musa Yılmaz eşlik etti. Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Yol medeniyettir" dedi.
Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı kapsamında 1 milyon 78 bin TL maliyetli 7,7 kilometre Kütahya Merkez Kırgıllı MahallesiSeydiköy yolu; 308 bin TL maliyetli 2,2 kilometre Tavşanlı ilçesi Devekayası köy yolu; 840 bin TL maliyetli 6 kilometre Emet ilçesi Abaş köy yolu; 910 bin TL maliyetli 6,5 km. Dumlupınar ilçesi Kızılca Selkisaray yolu; 1 milyon 680 bin TL maliyetli 12 kilometre Gediz ilçesi VakıfSandıklıErdoğmuş yolu; 574 bin maliyetli 4,1 kilometre Pazarlar ilçesi Orhanlar Saray yolu ve 560 bin TL maliyetli 4 kilometre Simav ilçesi Yukarıdolaylar köy yolunda altyapı güçlendirme ve onarım çalışmaları sürüyor. Toplamda 5 milyon 950 bin TL maliyetli 42,5 kilometre yolun altyapı güçlendirme ve onarım çalışmalarının mayıs ayı içerisinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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