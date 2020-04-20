Uzaktaki babası istedi, Ece'nin 4'üncü yaşını jandarma pastayla kutladı

'Ablam ve ben'

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<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) İSTANBUL´da mobilyacı olan Eren Tulum, Kütahya´da yaşayan kızı Ece'nin (4) doğum günü için jandarmadan yardım istedi. Babasının isteği üzerine pasta alıp, eve giden jandarma ekipleri, Ece'nin doğum gününü kutladı.<br>İstanbul´da yaşayan mobilyacı Eren Tulum, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kütahya´ya gidemediğini ve 4 yaşına giren kızı Ece'nin doğum gününde yanında olmadığını belirterek, İl Jandarma Komutanlığı´ndan yardım istedi. Jandarma ekipleri de pasta alarak, babasının isteği üzerine, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve gitti. Minik Ece´ye sürpriz yapan ekipler, doğum gününü kutladıktan sonra beraber pasta kesti. Jandarma ekiplerinin sürpiziyle mutlu olan Ece Tulum, asker selamıyla karşılık verdi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-20 16:13:21<br>

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