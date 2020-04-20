Kütahya´da 2 mahalleye koronavirüs karantinası

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. İki mahalleye giriş-çıkışlar tamamen kapatılırken, pozitif vakaların 300 dolayında kişi ile teması olduğu tespit edildi.<br>Kütahya Valiliği, Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Yenikent ve Gölcük mahallelerinde şu ana kadar 6 pozitif vaka tespit edildiğini ve bu nedenle karantina kararı alındığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "4 klinik bulguları covid-19 ile uyumlu vaka ve 300 civarı temaslı vatandaşımız bulunması nedeniyle bugünden itibaren Yenikent ve Gölcük mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. İlimizde halen 2 köyde karantina uygulaması devam etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-20 20:38:29<br>

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