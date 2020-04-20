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Kütahya'da iki mahalle karantinaya alındı

İHA

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide Korona virüs (Covid19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kütahya'da iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide Korona virüs (Covid19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
İki mahalleye girişçıkışlar kapatılırken, pozitif vakaların 300 dolayında kişi ile teması olduğu tespit edildi.
Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Yenikent ve Gölcük mahallerinde şu ana kadar 6 pozitif vaka, 4 klinik bulguları Covid19 ile uyumlu vaka ve 300 civarı temaslı vatandaşımız bulunması nedeniyle bugünden itibaren Yenikent ve Gölcük mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. İlimizde halen 2 köyde karantina uygulaması devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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