Sokak hayvanları için beslenme odakları yapılıyor

'Ablam ve ben'

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Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçenin belirli noktalarına Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla aç kalan hayvanlar için besi odakları yapıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi Zabıta Amiri Metin Şenel, yaptığı açıklamda, "Bugün Korana virüs (Covid19) sebebiyle ilçemizde sokakların boş olmasından dolayı aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara besi odakları yerleştirip içlerine mama koyduk. Pandemi süresince bu çalışmalarımız Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Doğan'ın talimatları doğrultusunda devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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