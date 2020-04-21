Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği'nde oda başkanları ile bir araya geldi.

Kikir alışverişinde bulunarak Korona virüs (Covid19) süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Işık, Kütahya Belediyesi olarak şehrin esnaflarının ve onların temsilcisi oda başkanlarının her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.

Işık, "Kütahya Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Koronavirüs sürecinde de şehrimizde bulunan esnaflarımız ve onların temsilcisi olan siz değerli oda başkanlarımızın yanındayız. Bugüne kadar Kütahya’mıza sahip çıkan, Belediye’mizin özellikle İkamet Kart projesinde kayıtsız şartsız yanımızda olan kıymetli esnaflarımıza, esnaf temsilcilerimize ve öğrencilerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüs (Covid19) salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskelerin üretimini yapmaya başlayan Kütahya Belediyesi ve SİMPAŞ A.Ş.’nin Maske Üretim Atölyesi hakkında da bilgiler veren Işık, "Mart ayı başında atölyemizin altyapı çalışmalarına başladık. Atölyemizde üretilen, bu dönemde en büyük ihtiyaçlardan birisi olan maskeler, Belediye personelimize, Belediyemize gelen, Pazar alışverişine için pazaryerine gelen ve Halk Otobüslerine binmek isteyen ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Günlük 90 bin maske üretim kapasiteli tesisimiz, çok yakın bir zamanda seri üretime başlayacak. 3 Vardiya halinde çalışan tesisimizde yaklaşık 25 kişiyi istihdam ettik" ifadelerini kullandı.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Işık’a teşekkür etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden ve İlyas Bahar da hazır bulundu.

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