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Sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarını misafir eden Simav Öğretmenevi Müdürlüğü, evde hazırlanan Simav'ın meşhur yemeklerini ikram etti.

Sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarını misafir eden Simav Öğretmenevi Müdürlüğü, evde hazırlanan Simav’ın meşhur yemeklerini ikram etti.
Simav Kaymakamlığı tarafından 20 sağlık personelini misafir etmek için onay alınan Öğretmenevinde, 12 Doktor ve sağlık çalışanının misafir edildiği belirtildi.
Simav Öğretmenevi ve Müdürü Ahmet Kızılarslan, Öğretmenevinin kapılarını sağlık personellerine açtıklarını ifade etti. Kızılarslan “ Simav Kaymakamlığı onayı ile 20 kişilik ücretsiz misafir onayı verildi. Öğretmenevinde şu anda 12 sağlık personelimiz kalıyor. Sabah kahvaltısının yanı sıra, sağlık personelimize destek olmak için eşimim hazırladığı Simav’ın yöresel ev yemeklerini de ikram ediyoruz. Sağlık personelimizin her zaman yanındayız” dedi.
Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Acil Hekimi Beril Pirina “ Gerek barınma gerekse temizlik ve kahvaltı olarak Öğretmenevinden çok memnunuz” diye konuştu.
Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Acil Hekimi Ecem Akdağ, "Pratisyen Hekim olarak atandığımdan, bu virüs ortamında insanlarla temas etmemek için Öğretmenevinde kalıyorum. Odalarımız yeni, temizlik ile hijyene önem veriliyor. Sağlık çalışanları olarak bizim için her türlü önlem alınmış durumda. Bize ikram edilen Simav’ın yöresel tarhanası, kuru fasulyesi, ev yemekleri çok lezzetli. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Covid19 salgını önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yapılan desteği anlatan Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci “ Şu anda dünyada ve ülkemizde, görünmeyen bir düşmana karşı müthiş bir savaş yürütülmekte. Bu savaşın ön cephesinde ise sağlık personellerimiz bulunuyor. Ülke genelinde olduğu gibi Simav’da da Öğretmenevi sağlık personelimize tahsisi edildi. Sağlık personelimizi Hastane ortamına daha zinde göndermek için, Öğretmenevinde hijyen ve rahat bir ortam sağlıyoruz. Ev yemekleriyle de destek olmaya çalışıyoruz. Bu sebeple Öğretmenevi Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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