Tavşanlı'da 13 köye yangın söndürme tankeri

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ödenekleri ile temin edilen yangın su tankerleri, Ayvalı, Akçaşehir, Devekayası, Gökçeyurt, Karaköy, Köprücek, Köreken Opanözü, Sekbandemirli, Şapcı, Şapcıdede, Şenlik, ve Yataklı köylerinin muhtarlıklarına teslim edildi.

Kaymakam Yüksel Kara, yaptığı su tankerlerinin verildiği sırada yaptığı konuşmada, Tavşanlı köylerinin alt yapı ve üst yapı ile ilgili yatırım çalışmalarının ve faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti..

Yangın tankerleri dağıtım törenine Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Ramazan Aydemir ve İl Genel Meclisi Üyeleri İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, tankerleri alan köy muhtarları katıldı.

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