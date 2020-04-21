Ramazan yardımı kolilerinin dağıtımına başlandı

'Ablam ve ben'

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Kütahya Belediyesi, Ramazan ayı ve Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle vatandaşlara yardım kolisi dağıtıyor.

Ramazan ayının yaklaşması ve Korona virüs salgını sebebiyle her yıl düzenlenen iftar programlarının iptal olmasından dolayı vatandaşlara yardım kolisi desteğinde bulunan Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardım kolilerini kapı kapı gezerek halka ulaştırıyor.

Yardım almak isteyen vatandaşların Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 0850 283 43 43 nolu telefon numarası üzerinden başvurmaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, "Alınan başvurular Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. Rapor sonucunda değerlendirmeye alınan ve şartları uygun olduğu belirlenen ailelere Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından yardım kolileri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın mektubu ve selamı ile evlerine teslim ediliyor" dediler.

Kolilerde temel gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi.

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