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Porsuk Barajı Havzası ağaçlandırılıyor

İHA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Porsuk Barajı Havzası'nı ağaçlandıracağı bildirildi.

Porsuk Barajı Havzası ağaçlandırılıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Porsuk Barajı Havzası'nı ağaçlandıracağı bildirildi.
Kütahya'nın Soğukçeşme, Ahmetoğulu, Akpınar, Yazlıca, Yenikızılcaören, Hamidiyekızılcaören, Işıkkara, Yenikaracaören, Sobran ve Sofça köylerini kapsayan Porsuk Barajı Mikrohavzası ÇEM projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturulacak.
21 bin 215 hektar alanda uygulanacak olan proje çerçevesinde çalışmalar sürerken, ekskavatörlerle grodoni şeklinde toprak işleme (buror teras) yapılarak hazırlanan sahada ilk etapta 500 adet Ehrami karaçam sahaya dikilecek.
Sahada yapılan çalışmaları Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ile birlikte yerinde inceleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, Porsuk Barajı Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde yapılan çalışmaların önemine değinerek, 10 köyün yer aldığı mikrohavzada ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra gelir getirici ve refah arttırıcı faaliyetlerin de yapılarak, doğal kaynaklar üzerindeki baskının hafifletileceğini belirtti.
Müdür Hasan Keskin, “Erozyonun önlenmesi ve sel tehlikesinin azaltılması, bozulmaya uğramış ormanların rehabilitasyonu, orman içindeki meraların iyileştirilmesi, orman, mera, tarım ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, çölleşme, iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faydalar elde etmek amacı ile uygulamaya alınan proje ile topyekün kalkınmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Keskin, bu yıl proje çerçevesinde 100 hektar sahanın programa alındığını belirterek, 40 hektarlık sahada ilkbaharda, 60 hektarlık sahada ise sonbaharda dikim yapılacağını ve toplamda sahaya 26 bin 500 adet fidanın dikilmesinin planlandığını dile getirdi.
Müdür Keskin, Porsuk Barajı Havzası'nı Eskişehir ve Kütahyalılar'ın piknik alanı olarak da kullandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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