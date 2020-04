Yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen 4 işçiden birinin öğrencilere çay parası bırakması ve 3 işçinin mektubu duygulandırdı.

Andız Mahallesi'ndeki KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirilen 334 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, otobüslerle memleketlerine gönderilmesinin ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı. Görevliler odalarda 4 mektup ile birlikte öğrencilere harçlık olarak bırakılan bir miktar para buldu.

İsa Kasap isimli işçi Necip Fazıl’ın “Hayatın çilesine tahammül gerek. Değil mi ki! Sefa ile cefa müşterek, sizce ağlamak için gözyaşı mı gerek! Bazen dertliler de ağlar gülerek” dizeleriyle başladığı mektubunda; “ Sizlere teşekkür ederim. Çünkü kendi dertlerinizi unutup bizlerle ilgilendiniz. Her gün yüzünüzde tebessüm daha da arttı. Bazen bizleri güldürmek için elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Burada bizlere bacı oldunuz, kardeş oldunuz. Her şey için sonsuz teşekkür ederim. Şairin dediği gibi “Bu günlerde gülerek ağlasak da o gülümsemeniz solmasın eksilmesin” satırlarına yer verdi.

F.Akyıldız isimli işçi 20 TL iliştirdiği mektubunda; “Gün boyunca bize her türlü imkanı sağlayan öncelikle devletime, bizleri yalnız bırakmayan güvenlik güçlerine ve çalışan diğer personellere teşekkür ederiz hakkınızı helal edin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin (Amin). Öğrenci kardeşlerimiz çayınızı kullandım, hakkınızı helal edin. “Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.

İsim belirtilmeyen ve “Teşekkürler” diye başlayan mektupta,” Burada geçirdiğimiz süre içerisinde göstermiş olduğunuz sabır şefkat ve sevecen tutumunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Vatanımıza da milletimize de zeval vermesin. Bu zorlu süreçte sıkıntılı günleri inşallah hep birlikte atlatacağız” denildi.

Son mektupta ise,” Bu yazıyı yazma ihtiyacı duyma sebebim; Devletimizin yurtlarını kötüleyenler çok oldu. Hiçte öğle değil. Çok çok iyi bu yurtta karnım doyasıya yemek yemedim. Sebebine gelince bir kız çocuğunun kumbarasını bozdurup, “Biz bize yeteriz” kampanyasına yatırdı. Para beni çok etkiledi. Başta Cumhurbaşkanıma, devlet büyüklerime, burayı organize eden valime, Sağlık Müdürüne, İl Emniyet Müdürüme, AFAD, Kızılay ile buradaki hizmet eden A ve B blok ablalarıma, abilerime ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılarımız sunarım. “İyi ki varsınız Türkiye’m” ifadeleri yer aldı.

