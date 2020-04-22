Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

DHA

Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)ALMANYA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.<br>Almanya'nın Köln kentinden alınan 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya´ya getirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk vatandaşları, ilk olarak burada sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından 187 Türk vatandaşı, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde Hava Alanı Şube Müdürlüğü tarafından pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.<br>'ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE´YE GELDİK´<br>Almanya´dan gelenler arasındaki Hüdayi Tuzkaya, Türkiye´ye döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye´ye geldik, hoş geldik sefa geldik. Sizleri gördük memnun olduk sevindik. Çok şükür Allah´a ulaştık Türkiye´mize. Hepsine teşekkür ederim cümlesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Almanya´daydım emekli oldum. Gelip gidiyordum son üç aydır oradaydım ve döndüm" dedi.<br>'3 AYDIR DÖNEMİYORDUM´<br>Yolculardan Semra Lale de 3 aydır Almanya´da olduğunu koronavirüs nedeniyle dönüş yapamadığını belirterek, "Mutluyum Türkiye´ye döndüğüm için yaklaşık 3 aydır Almanya´daydım. Dönüş yapamıyordum iptal olmuştu. Konsolosluğa müracaat ettik bugün dönüş yaptılar Köln Havalimanından hareket ettik, Kütahya´ya geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.<br>Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantinada kalacak olan Türk vatandaşlarının ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-22 03:26:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'dan getirilen 187 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Almanya'dan getirilen 187 Türk vatandaşı Kütahya'da ...
Kütahya'da su ücretlerine yeni düzenleme
YEREL HABERLER Kütahya'da su ücretlerine yeni düzenleme
Kütahya'da 700 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Kütahya'da 700 aileye gıda yardımı
Duygulandıran mektuplar Irak'tan getirilerek Kütahya'daki KYK yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen 4 işçiden birinin öğrencilere çay parası bırakması ve 3 işçinin mektubu duygulandırdı
YEREL HABERLER Duygulandıran mektuplar Irak'tan getirilerek ...
Zekeriya Ünal, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü oldu
YEREL HABERLER Zekeriya Ünal, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü ...
(Görüntülü) Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: ...
Aslanapa'da tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da tarım arazilerine atılan zirai ilaç ...
Tehdit eden eski eşi ev hapsine çarptırılan Nesibe: Çok sevindim
YEREL HABERLER Tehdit eden eski eşi ev hapsine çarptırılan Nesibe: ...
Porsuk Barajı Havzası ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Porsuk Barajı Havzası ağaçlandırılıyor
Gölgeli ve Ertaş ayrıldı
YEREL HABERLER Gölgeli ve Ertaş ayrıldı
Ramazan yardımı kolilerinin dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Ramazan yardımı kolilerinin dağıtımına başlandı
Tavşanlı'da 13 köye yangın söndürme tankeri
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 13 köye yangın söndürme tankeri
Sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı
Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"
Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı Şüphelilere Korana virüs (Covid-19) yasakları kapsamında idari para cezası da uygulandı
YEREL HABERLER Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü ...
100 ton vişne rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor
''Şaphane'de tarım ve hayvancılıkta düşüş beklenmiyor''
YEREL HABERLER ''Şaphane'de tarım ve hayvancılıkta düşüş ...
Başkan Başer: "Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Başer: "Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız ...
Sokak hayvanları için beslenme odakları yapılıyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için beslenme odakları yapılıyor
(Görüntülü) Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık personeli 45 günlük bebeğini ...
Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
YEREL HABERLER Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve ...
(Görüntülü) Nesibe, 'ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, eski eşi ev hapsine çarptırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Nesibe, 'ölmek istemiyorum' paylaşımı ...
Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım
YEREL HABERLER Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi ...
Kütahya'da iki mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kütahya'da iki mahalle karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X