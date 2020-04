Yurtta kalan Türk işçilerden duygulandıran mektuplar

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)IRAK'tan uçakla getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya´da öğrenci yurdunda kalan Türk işçileri, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine dönerken, işçiler arasında yer alan Trabzonlu Fatih Akyıldız, daha önce yurtta kalan öğrenciye ait çayı içtiğini belirterek odaya 20 lira ile "Öğrenci kardeşimiz çayınızı kullandım hakkınızı helal edin" yazılı not bıraktı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Irak´ta bulunan Türk işçileri, bir süre önce uçakla Kütahya´ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan işçiler daha sonra otobüslerle memleketine gönderilirken, öğrenci yurdu da temizlendi. Yurttaki temizlik görevlileri odaların bazılarında mektuplar bulurken, işçilerin notlar yazarak kendilerine 14 gün boyunca yardımcı olan görevlilere teşekkür ettiği görüldü.<br>Karantinada kalan işçilerden Trabzonlu Fatih Akyıldız ise 20 lira ve bir not bırakarak, kaldığı odayı daha önce kullanan öğrenciden çayını içtiği için helallik istedi. Akyıldız bıraktığı notunda, "14 gün bize her türlü imkanı sağlayan öncelikle devletimize, bizleri yalnız bırakmayan polis ve güvenlik güçleri ile çalışan diğer personele teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin, Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Öğrenci kardeşimiz çayınızı kullandık, hakkınızı helal edin" yazdı.<br>'İÇİM RAHAT ETMEDİ'<br>14 günlük karantinasının ardından evine dönen Akyıldız, öğrenci odasında çayı kullandığı için helallik almayı düşündüğünü ve cebindeki son parasını bıraktığını anlatarak, "Bildiğiniz üzere devletimiz tarafından 4 Nisan'da uçakla Irak´tan alınarak Kütahya´ya 14 gün karantina için getirildik. Yurtlara yerleştirildik 14 gün boyunca valilik ve emniyet güçleri bizimle tek tek ilgilenerek ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. 14 gün sonunda sağlıklı bir şekilde yurtlardan çıkarak evlerimize ben de memleketim Trabzon´a geldim. Karantinanın ilk günlerinde çayımız yoktu ben de öğrencilerden kalmış olmalı ki bir çay bulup demleyerek içtim. Yurttan ayrılırken de içim rahat etmedi. Helallik istemek için cebimdeki son parayı oraya bırakarak not bıraktım. Memleketimdeyim 14 gün dışarıya çıkmayacağım sizler de evde kal sloganına uyun" dedi.<br>Odada bulunan isimsiz bir mektupta ise şu ifadeler yer aldı: "Burada geçirdiğimiz süre içerisinde göstermiş olduğunuz sabır şefkat ve sevecen tutumunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Vatanımıza da milletimize de zeval vermesin. Bu zorlu süreçte sıkıntılı günleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Saygılarımla." <br>İsimsiz bir başka mektupta da "Bu yazıyı yazma ihtiyacı duyma sebebim; Devletimizin yurtlarını kötüleyenler çok oldu. Hiç de öğle değil. Çok çok iyi bu yurtta karnım doyasıya yemek yemedim. Sebebine gelince bir kız çocuğunun kumbarasını bozdurup, 'Biz bize yeteriz' kampanyasına yatırdı. Bu beni çok etkiledi. Başta Cumhurbaşkanıma, devlet büyüklerime, burayı organize eden valime, Sağlık Müdürüne, İl Emniyet Müdürüme, AFAD, Kızılay ile buradaki hizmet eden A ve B blokta çalışan ablalarıma, abilerime ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılarımız sunarım. İyi ki varsınız Türkiye´m" ifadeleri yer aldı.<br> DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-22 10:13:32<br>

