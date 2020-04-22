Emet'te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, beraberindeki heyet ile birlikte, İlçe Özel İdaresi Bakım Evi'nde faaliyete geçecek olan asfalt plenti ve Yeniceköy'de yapımı devam eden bungalov evlerinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarete, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Konuş Köyü Muhtarı Ali Osman Erdoğan, Samrık Köyü Muhtarı Cavit Öztürk, Birlik Müdürü Hüsnü Kabar ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel ile birlikte incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyet ile birlikte ilk ziyaretini İlçe Özel İdaresi Bakım Evi’ne gerçekleştiren Kaymakam Çiçek, burada faaliyete geçirilmesi hedeflenen asfalt plenti bakım onarım çalışmasını yerinde inceledi. İl Özel İdaresinden gelen bakım personelinden bilgiler alan Çiçek, onlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Yenice Köyü Tahtalı Mevkiinde inşaatı devam etmekte olan Bungalov kır evlerini ve restaurantı ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında müteahhit Yunus Demirel’den bilgiler aldı.

Kaymakam Çiçek, yapmış olduğu açıklamada“ Emet Kaymakamlığı olarak daha önce Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonunda uygulamaya geçirdiğimiz tesislerin bir devamını, daha kapsamlı ve özellikli olarak Yenice Köyü Tahtalı Mevkiinde yapıyoruz. Bungalov evler, restaurant ve piknik alanlarında düzenlemeler tamamlandığında, Tahtalı Göleti ve mesire yerimiz daha da cazip hale gelecek ve ilçemiz ekonomisine, turizmine büyük kazanç sağlayacaktır“ ifadelerini kullandı.

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