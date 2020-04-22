DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden akademisyenlere teşekkür plaketi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetimi tarafından, kapatılan Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde görev yapan akademisyenlere teşekkür plaketi verildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Toplantı Salonunda salgın tedbirlerine uyularak gerçekleşen toplantıda, 28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar ile kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün yöneticilerinden Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık ve Enstitü Sekreteri Alper Yılmaz, aynı kararla Sosyal Bilimler Enstitüsünün kapatılması üzerine Müdür Yardımcılığı görevi sona eren Doç. Dr. Arif Kolay ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyelikleri sona eren Doç. Dr. Nurettin Gülaçtı ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar ile bir araya geldi.

Toplantının sonunda Prof. Dr. Şahmurat Arık, Enstitüdeki çalışmalara katkılarından dolayı Doç. Dr. Arif Kolay, Doç. Dr. Nurettin Gülaçtı ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar’a plaket sunarak bundan sonraki akademik hayatlarında başarı dileklerini iletti.

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