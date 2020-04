Köylerde yaşayan vatandaşlara maske dağıtıldı

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ziyaret ettiği köylerdeki vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlarımızla sohbet edip maske dağtıttık. Onların taleplerini ve isteklerini dinledik. 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesiyle çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek Grupları her an vatandaşlarımızın hizmetinde. Devletimizin her kademesiyle vatandaşlarımızın yanında olduğunun bilinmesini isterim'' dedi.

