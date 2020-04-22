Tavşanlı’ya kaçak girişleri önlemek için mahalle girişi kapatıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gitmek için kontrol noktalarının dışında Beyköy Mahallesi'ni kullanan sürücüleri engellemek için mahalle girişi kapatıldı.

Mahallelerinde korona virüs (Covid19) ile ilgili şu an bir sıkıntının olmadığını söyleyen Muhtar Ali Veral, “Ancak Tavşanlı ilçe merkezine girişte sağlık kontrolü yapıldığı için şehir dışından gelenler bu kontrolde oyalanmamak amacıyla bizim mahallemizden geçerek ilçe merkezine gidiyorlardı. Biz de mahallemizin bu sorununu yetkililere aktardık ve şu anda Tavşanlı Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte mahalle girişi dışarıdan gelenler için kapandı. Tavşanlı merkeze, Momyul, Dağçeşme ve Dedeler mahallesine ise yolumuz açık " dedi.

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