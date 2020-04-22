Kütahya’da halka Türk bayrağı dağıtıldı

Kütahya Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve halka bayrak dağıttı.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kutlamaların iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kütahya bayraklarla donatılacak. Valilik, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın gururunu ve coşkusunu evde yaşayacak Kütahyalılara Türk bayrağı dağıttı.

Valiliğin koordinesinde görevli ekipler 23 Nisan’ı evlerinde kutlayacak çocuklar ve vatandaşları ev ve iş yerlerinde ziyaret ederek Türk bayraklarını teslim etti.

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