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(Görüntülü) Sudan ve Pakistan?dan gelen 313 Türk, Eskişehir ve Kütahya?da yurda yerleştirildi

DHA

PAKİSTAN ve Sudan?dan uçakla getirilen 313 Türk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir ve Kütahya?daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Pakistan?daki Türk eğitim kurumlarında çalışan personel Türk Hava Yolları?na ait uçakla Eskişehir?e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanına iniş yapan uçakta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 133 yolcu pasaport kontrolü ve sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi?nde yer alan Kredi Kurtlar Kurumu Doğan Aslan Bey öğrenci yurduna getirildi. Polis ve AFAD ekiplerinin maske ve tulumlarla görev aldığı yurtta...

(Görüntülü) Sudan ve Pakistan?dan gelen 313 Türk, Eskişehir ve Kütahya?da yurda yerleştirildi

PAKİSTAN ve Sudan?dan uçakla getirilen 313 Türk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir ve Kütahya?daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.<br>Pakistan?daki Türk eğitim kurumlarında çalışan personel Türk Hava Yolları?na ait uçakla Eskişehir?e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanına iniş yapan uçakta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 133 yolcu pasaport kontrolü ve sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi?nde yer alan Kredi Kurtlar Kurumu Doğan Aslan Bey öğrenci yurduna getirildi. Polis ve AFAD ekiplerinin maske ve tulumlarla görev aldığı yurtta kayıtları yapılan yolcular öğrenci yurtlarındaki odalara yerleşti. Koronavirüs kapsamında yolcuların 14 gün boyunca yurtta karantina da kalacağı öğrenildi.<br>SUDAN?DAN 180 KİŞİ GETİRİLDİ<br>Sudan'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 180 Türk vatandaşı ise Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk yolcular, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantinada kalacak olan Türk vatandaşlarının ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya <br>2020-04-22 22:42:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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