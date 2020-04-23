Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

TBMM’nin kuruluşu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları bu yıl Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle buruk geçerken, Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, geleneği devam ettirerek, makamını telekonferans yöntemiyle çocuklara devretti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs (Covid19) pandemi salgını nedeniyle okullar kapanırken, 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkması yasaklanmıştı. 23 Nisan törenlerinde her yıl ilçe idarecilerinden temsili koltukları devralan çocuklar bu yıl etkinlikleri evlerinde kutlamaya devam ediyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, her yıl 23 Nisanda temsili çocuklara devredilen makamını bu yıl telekonferans yöntemiyle Ulaş Özgür Işık isimli öğrenciye devretti. Telekonferans yöntemiyle 23 Nisan bayramını kutladığı Ulaş Işık’a makamını devreden Başkan Doğan, tüm çocukları 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21’de balkon ve camlarda İstiklal Marşı'nı hep birlikte söylemeye davet etti. Başkan Doğan, 23 Nisan akşamı çocuklara belediye olarakta sürpriz hazırladıklarını ifade etti.

Telekonferans yöntemi ile makamı devralan çocuk başkan Ulaş Işık, fen işleri müdürü Selçuk Küpçü’ye pandemi salgını süresince belediye hizmetlerinin aksatılmaması, uzun süredir ilçede devam eden su sorununa kalıcı çözüm üretilmesi adına iller bankasından alt yapı proje ihalesinin çıkarılması için gerekli takiplerin yapılmasını, karayolları genel müdürlüğü vasıtası ilede köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmalarının takip edilmesi direktiflerini iletti.

Çocuk Başkan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Emet ilçesini tanıtan bir mektup yazılarak, Emet'e davet edilmesi yönünde taleplerinin yazılı iletilmesini istedi. Başkan Işık son olarak ‘Evde kal Emet, Evde kal Türkiyem' mesajı verdi.

Telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen devir törenini ardından Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çocuk başkan Ulaş Işık’ın görevlilere verdiği talimatların takipçisi olacaklarını ifade ederek, ”Pandemi salgınını hep birlikte yenerek güzel günler eulaşacağız. Salgın sona erincede tüm arkadaşalrınız ile birlikte sizleri makamımda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Sizlerden ricam, salgın bitene kadar tüm arkadaşlarınızla evlerde kalmanız. Bizi bekleyen bahar yakın. Bu makamlar bir gün sizlerin olacak. Evlerinizde kalarak bizlere destek olun. Güzel günlere birlikte ulaşalım“dedi.

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