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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, konuklarına nezaketlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Ziyarette ayrıca Korona virüs Covid19 salgını tedbirleri değerlendirildi.

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