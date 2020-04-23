Rektör Kazım Uysal: "DPÜ'de ara sınavlar ödev şeklinde yapılacak"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversite Senatosu toplantısının ardından alınan karar gereği, DPÜ'de ara sınavların ödevproje ödevi biçiminde yapılacağını duyurdu.

Öğrencilere seslendiği konuşmasında Türkiye’nin çok önemli günlerden geçtiğine vurgu yapan Rektör Kazım Uysal, ”Bütün dünyayı etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız. Gönül isterdi ki bu güzel bahar gününde üniversitemizde, kampüsümüzde olalım, dersliklerimizde ders yapalım, ancak bu mümkün olmadı. İnşallah yakın bir zamanda bunun mümkün olmasını temenni ediyoruz. Biz uzaktan eğitimli ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Şu anda alt yapımız buna müsait, ilgili arkadaşlarımız canla başla gece gündüz çalıştılar. Biz uzaktan sınavın her türlüsünü yapabilecek durumdayız. Ancak geldiğimiz noktada gördük ki dalganın tam üstündeyiz. Ben çok iyi biliyorum, bazı köylerimiz, bazı evlerimiz, apartmanlarımız karantina altında. Öğrencilerimizin bir yerden bir yere gitmesi sınırlandırılmış vaziyette. Bundan dolayı uzaktan mağdur edebileceğine inandığımız sınav sistemini değil, ara sınavlarımızı ödev ve proje şeklinde yapmaya karar verdik. Çünkü bir kısmınız ders notlarını, hatta elbiselerinizi yurtlara bıraktınız. Bir kısmınız internete erişim noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir kısmınızın belki interneti, bilgisayarı yok. Bu anlamda sadece ve sadece sizleri düşünerek bu ara sınavı biz ödev şeklinde yapmaya karar verdik. Sizleri düşünen ve sizleri düşündüğü için bu kararı alan Kütahya Dumlupınar Üniversite Senatosuna teşekkür etmek istiyorum. Sizlere tavsiyemiz; Hiç endişe etmeyin, bu sıkıntılı günlerde yapmanız gerekeni yapın, evde kalın, evde kaldığınız günleri çok iyi değerlendirin. Hep beraber bu süreci az hasarla ve kazanımlarla atlatmış olalım. Hepinize selamlarımı gönderiyorum, “Evde kalın, sağlıklı kalın” diyorum” dedi.

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