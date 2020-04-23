Kütahya'da çelenk sunma töreni

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Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.

Törende Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit çelenk sundu.

Covid19 salgını sebebiyle katılımın sınırlı olduğu törende sosyal mesafe kuralına uyulurken katılımcılar törene maskeyle katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşayacak vatandaşları ve çocukları ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler dağıttı.

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