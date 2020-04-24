Emet'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılında korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu. Gündüz çocukların evlerinden çıkamadığı bayramda idareciler çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları mutlu etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sabah saat 09.30'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma merasimi ile başladı. Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Atatürk büstüne çelenk bırakırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sosyal mesafe kurallarına uyularak okundu. Emet Belediyesi hizmet binasına dev Türk bayrağı asıldı. Başkan Doğan, TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü anısına 100 adet uçan balona bağlanan Türk bayrağını, İstiklal Marşı ile birlikte göklere bıraktı. Emet Belediyesi Zabıta ekipleri bayrak ve balonlarla süsledikleri hizmet araçları ile mahalleri gezerek çocuk şarkıları ile çocukların bayramını kutladı. Zabıta aracından gün boyunca Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın bayram kutlama mesajı yayınlandı. Akşam saat 21.00'de Emet Belediye binası önünde Başkan Doğan, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın hemen ardından havai fişek gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisine, Emet halkı balkon ve camlardan alkışlarıyla katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.