Fransa´dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fransa´dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)FRANSA´dan uçakla Kütahya´ya getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi. Fransa'dan getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havalimanı'na inen uçaktaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kafile, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci...

Fransa´dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)FRANSA´dan uçakla Kütahya´ya getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.<br>Fransa'dan getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havalimanı'na inen uçaktaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kafile, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-24 08:23:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan?ı evlerinde kutluyor (5) - KÜTAHYA
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan?ı ...
Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı önünde İstiklal Marşı okudular
YEREL HABERLER Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı önünde İstiklal Marşı ...
Fransa'dan getirilen 181 Türk vatandaşı Kütahya'da Uçaktan inen bazı yolcuların ateşinin yüksek çıkması hareketli anların yaşanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Fransa'dan getirilen 181 Türk vatandaşı ...
Emet'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Emet'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Bayrakları astılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular
YEREL HABERLER Bayrakları astılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı ...
Başkan Işık, fidan dikim etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Işık, fidan dikim etkinliğine katıldı
Yamaç paraşütü ile bayraklı 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü ile bayraklı 23 Nisan kutlaması
Müdür Başyiğit'ten 23 Nisan'da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit'ten 23 Nisan'da doğan öğrencilere ...
Hisarcık’ta kortejli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta kortejli 23 Nisan kutlaması
Torununun hediyesi 95 yaşındaki dedesine verildi
YEREL HABERLER Torununun hediyesi 95 yaşındaki dedesine verildi
Polis, çocuklar için 23 Nisan şarkısı ve İstiklal Marşı'nı çaldı
YEREL HABERLER Polis, çocuklar için 23 Nisan şarkısı ve İstiklal ...
Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum ...
"Tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER "Tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ...
Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi
YEREL HABERLER Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi
Kütahya'da çelenk sunma töreni
YEREL HABERLER Kütahya'da çelenk sunma töreni
Müdür Özçalık: "Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi meyvelerini veriyor"
YEREL HABERLER Müdür Özçalık: "Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ...
Hisarcık’ta 3 yetim öğrenciye 23 Nisan ziyareti
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 3 yetim öğrenciye 23 Nisan ziyareti
Başkan Çalışkan: “Tarım ve hayvancılığa önem verilmeli”
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan: “Tarım ve hayvancılığa önem ...
Emet'te 10 bin maske üreten 14 gönüllü bayana plaket verildi
YEREL HABERLER Emet'te 10 bin maske üreten 14 gönüllü bayana plaket ...
Ahmet Erbaş: "Zor bir süreçten geçiyoruz, ama üstesinden geleceğiz"
YEREL HABERLER Ahmet Erbaş: "Zor bir süreçten geçiyoruz, ama ...
Rektör Kazım Uysal: "DPÜ'de ara sınavlar ödev şeklinde yapılacak"
YEREL HABERLER Rektör Kazım Uysal: "DPÜ'de ara sınavlar ödev ...
Gediz’de canlı yayınla spor
YEREL HABERLER Gediz’de canlı yayınla spor
Erbaş ve Yıldırım'dan Başkan Işık'a ziyaret
YEREL HABERLER Erbaş ve Yıldırım'dan Başkan Işık'a ziyaret
Sokak hayvanlarına yiyecek
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yiyecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X