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Termal oteller Ramazan Bayramını bekliyor Müdür Ramazan Sezer: "Tüm tesislerimizle hazır bir şekilde bekliyoruz"

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı sonrası hayatın normale dönmeye başlayacağı şeklindeki değerlendirmesi, termal turizm sektörü ve işletmecileri tarafından sevinçle karşılandı.

Termal oteller Ramazan Bayramını bekliyor Müdür Ramazan Sezer: "Tüm tesislerimizle hazır bir şekilde bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı sonrası hayatın normale dönmeye başlayacağı şeklindeki değerlendirmesi, termal turizm sektörü ve işletmecileri tarafından sevinçle karşılandı.
Salgın nedeni ile yaklaşık 2 aydır kapalı olan otellerin bu sırada tadilat, bakım onarım, yenileme gibi işlerinin de tamamlandığı belirtildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Emet termal Resort Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yaptığı açıklamada, "Bayram sonrası inşallah normalleşme sürecine girip, devletimizin aldığı karar neticesinde tesisimizi açarak müşterilerimizi bekleyeceğiz. Sabırsızlıkla eski günlere dönmeyi bekliyoruz. Önemli bir durum da Kültür ve Turizm Bakanımızın yaptığı açıklama. Bakanlığın oteller için hazırladığı sertifikasyon programı var. Program mayıs ayı başında açıklanacak. Bu sertifikasyon programında bazı kriterler olacak. Otellerin bu kriterlere uygunluğu doğrultusunda sertifikalar verilecek ve bu şekilde faaliyete başlayacak. Biz bu açıklamaları bekliyoruz ve tüm ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karaderili Şirketler Grubu olarak grubumuzun Bodrum, Kuşadası ve Yalova otellerin de de aynı şekilde uygulama yapıyoruz. Tüm tesislerimiz ile hazır bir şekilde bekliyoruz. Sürecin başından bu yana tüm tesislerimizde gerekli dezenfeksiyon işlemlerini ve tedbirlerini en üst seviyede uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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